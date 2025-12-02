????? ?? 2 — ????? ??????? ?????????? CS2 ????????? ???????
??????????
-
?????? ????? ?? 2
-
???????????? ??????????: ?????? ????? CS2
-
??????????? ??????????
-
????? ??? ????????
-
????? ??? ???????????????
-
????? ??? ?????????
-
??????????: ?????? ????? CS2 ??? ???????
-
????? “Frostbite” ? “Bloodstone” – ????????? ??? ?????????? ???????
-
????? “Thunderstorm” ? “Sandstorm” – ??? ???????, ??????? ????? ?????? ?? ??????? ??????
???? ?? ????? ?????? ????? ??? CS2, ?? ?? ? ?????????? ?????. ? ???? ?????? ?? ?????????? ???????? ?????????? ? ??????????? ????? ??? ???????, ????? ?????? ??? ??????? ???, ??????? ????? ????? ???????? ???.
????? CS2 – ??? ??????????, ??????? ???????? ????????? ???????? ? ???????????, ??????????? ??? ????. ??? ????? ???? ???????????? ??? ????????? ???????, ????????? ?????????????? ???????? ? ?????????? ??????? ?? ?????.
??? ????????? ?????? ?????? CS2, ??????? ????? ???????????:
???? “?????” (Bomb Case) – ??? ???????????? ????, ?????????? ?????, ??????? ????? ???? ???????????? ??? ??????????? ????????? ???????. ?? ????? ???????? ?????????????? ??????? ? ???????????.
???? “???????” (Sniper Case) – ??? ????, ??????????????? ??? ?????????. ?? ???????? ????????????? ????????, ?????????? ??????? ? ?????????????? ???????.
???? ????? ??2 “????” (Tank Case) – ??? ????, ??????????????? ??? ???????, ??????? ???????????? ??????? ???. ?? ???????? ??????? ????????, ?????????????? ??????? ? ???????????.
????? ????? ??????? ?? ?????? ????? ???? ? ????????????. ???? ?? ????? ????, ??????? ??????? ??? ???????? ??????, ?? “?????” ??? “???????” ????? ???? ?????? ???????. ???? ?? ????????????? ??????? ???, ?? “????” ????? ???? ????????? ???????.
? ????? ??????, ????? ????? – ??? ?????? ????????????, ? ?? ??????????? ??? ??????????? ????????? ??????, ????? ????? ???, ??????? ????? ????? ???????? ???.
?????? ????? ?? 2
Case 1: “Operation”: ??? ???????????? ????, ??????? ???????? ???????? ??? ?????????? ???????. ?? ???????? ? ???? 15 ?????, ??????? ??????? ??? ???????? ?????? ? ?????? ???????? ???????? ????.
Case 2: “Spectre”: ???? ?? ??? ?????? ????????? ??????, ?? “Spectre” – ??? ????????? ???? ??? ???. ?? ???????? ? ???? 20 ?????, ??????? ????? ????????? ???? ??????????? ? ????????? ? ???????.
Case 3: “Bloodstone”: ???? ?? ??? ???????? ???????? ?????? ? ?????? ???????? ???? ??????, ?? “Bloodstone” – ??? ???? ??? ???. ?? ???????? ? ???? 25 ?????, ??????? ????? ????????? ???? ??????????? ? ??????? ? ?????????.
? ?????, ??? ????? ?? 2 – ??? ???????? ?????? ???????? ???? ?????? ? ??????? ???? ??????? ?????????. ??? ???????? ???????? ??? ??????? ? ????? ??????? ?????.
?????, ????? ????????, ??? ????? ?? 2 – ??? ???????? ?????? ??????? ???? ??????? ? ???????? ?????????????? ????? ????????.
? ?????, ????? ?? 2 – ??? ???????? ?????? ???????? ???? ?????? ? ??????? ???? ??????? ?????????.
???????????? ??????????: ?????? ????? CS2
???????????? ?????????? – ??? ??????? ??????? ??????????? CS2. ??? ????????? ????????? ?????????? ? ???????????? ??????? ????????, ??????? ????? ?????????? ? ??????????? ?? ??????. ? ???? ??????? ?? ?????????? ?????? ????? ???????????? ??????????? CS2.
??? ????? ???????? ????????????? ?????????? ???????? “Container with Dynamic Content”. ?? ????????? ????????? ??????????, ??????? ????? ???????? ???? ?????????? ? ??????????? ?? ??????. ????????, ?? ?????? ??????? ?????????, ??????? ????? ???????? ???? ????????? ??????? ? ??????????? ?? ?????? ??????.
???????????? ?????????? CS2 ????? ????? ???? ???????????? ??? ???????? ?????????? ? ???????????? ??????? ?????????. ????????, ?? ?????? ??????? ????????, ??????? ????? ???????? ???? ??????? ??? ? ??????????? ?? ??????. ??? ????? ???? ???????? ??????? ??? ???????? ???, ??????? ??????? ??????? ??????? ???????????????.
? ?????, ???????????? ?????????? CS2 – ??? ??????? ??????? ???????????. ??? ????????? ????????? ?????????? ? ???????????? ??????? ????????, ??????? ????? ?????????? ? ??????????? ?? ??????. ???? ?? ????? ?????? ????? ???????????? ??????????? CS2, ?? ??? ????? ??????????? “Dynamic Container” ? “Container with Dynamic Content”.
??????????? ??????????
???? ?? ????? ?????? ????? CS2, ??????? ????????? ??? ???????????? ? ????, ?? ??????????? ?????????? – ??? ??, ??? ??? ?????. ? ???? ??????? ?? ?????????? ?????? ??????????? ?????????? ??? CS2, ??????? ??????? ??? ???????? ???? ????.
????? ??? ????????
- USP-S: ??? ???????????? ????????, ??????? ???????? ???????? ??? ????????. ?? ????? ??????? ???????? ???????? ? ????????? ????.
- Glock-18: ??? ?????? ?????????? ????????, ??????? ???????? ????? ??????? ????????? ???????? ? ????????? ??????.
- Desert Eagle: ??? ?????? ?????????, ??????? ????? ??????? ????, ?? ?????? ???????? ????????.
????? ??? ???????????????
????? ??? ?????????
- AUG: ??? ???????????? ???????, ??????? ???????? ???????? ??? ?????????. ?? ????? ??????? ???????? ???????? ? ????????? ????.
- G3SG1: ??? ?????? ?????????? ???????, ??????? ???????? ????? ??????? ????????? ???????? ? ????????? ??????.
- AWP: ??? ?????? ???????, ??????? ????? ??????? ????, ?? ?????? ???????? ????????.
? ???? ??????? ?? ??????????? ????????? ?? ?????? ??????????? ??????????? ??? CS2. ?amat????, ??? ????? ?????????? ??????? ?? ?????? ????? ???? ? ????????????.
??????????: ?????? ????? CS2 ??? ???????
?????????? – ??? ?????, ??????? ???????? ????????? ????, ?? ?? ?????? 10-12. ??? ???????? ???????? ??? ???????, ??????? ????? ?????? ? ?????????? ???????? ???? ??????, ? ????? ??? ???, ??? ????? ??????????? ???? ? ????????? ?????????. ? ???? ??????? ?? ?????????? ?????? ?????????? CS2, ??????? ????? ??????????? ???????.
????? “Frostbite” ? “Bloodstone” – ????????? ??? ?????????? ???????
????? “Frostbite” ? “Bloodstone” – ??? ??? ?? ?????? ??????????? CS2. ??? ???????? 8 ????, ??????? ???????? ???????? ??? ?????????? ???????. ????? ? ???? ?????? ????? ??????? ??????? ?????????, ??? ????????? ??????? ?????????? ???????? ???? ??????. ????? ????, ??? ????? ???????? ????? ? ??????? ?????? ????, ??? ????????? ??????? ????????? ???? ?????? ? ????????? ?????????.
????? “Frostbite” ? “Bloodstone” – ??? ???????? ????? ??? ???????, ??????? ????? ?????? ???????? ???? ??????.
????? “Frostbite” ? “Bloodstone” ????? ???????? ????? ? ??????? ?????? ????, ??? ????????? ??????? ????????? ???? ?????? ? ????????? ?????????. ????????, ? ????? “Frostbite” ???? ????? ? ?????????? ????????, ? ? ????? “Bloodstone” – ????? ? ?????????? ???????????.
? ?????, ????? “Frostbite” ? “Bloodstone” – ??? ???????? ????? ??? ???????, ??????? ????? ?????? ???????? ???? ?????? ? ??????? ???? ?????? ? ????????? ?????????.
????? “Thunderstorm” ? “Sandstorm” – ??? ???????, ??????? ????? ?????? ?? ??????? ??????
????? “Thunderstorm” ? “Sandstorm” – ??? ??? ?? ?????? ??????????? CS2 ??? ???????, ??????? ????? ?????? ?? ??????? ??????. ??? ???????? 10 ????, ??????? ????? ??????? ??????? ?????????. ????? ? ???? ?????? ??????? ?? ??????? ???????? ?????? ??????? ? ?????????, ??? ????????? ??????? ????????? ???? ?????? ? ????????? ?????????.
????? “Thunderstorm” ? “Sandstorm” – ??? ????????? ????? ??? ???????, ??????? ????? ?????? ?? ??????? ??????.
????? “Thunderstorm” ? “Sandstorm” ????? ???????? ????? ? ??????? ?????? ????, ??? ????????? ??????? ????????? ???? ?????? ? ????????? ?????????. ????????, ? ????? “Thunderstorm” ???? ????? ? ?????????? ????????, ? ? ????? “Sandstorm” – ????? ? ?????????? ???????????.
? ?????, ????? “Thunderstorm” ? “Sandstorm” – ??? ????????? ????? ??? ???????, ??????? ????? ?????? ?? ??????? ?????? ? ????????? ???? ?????? ? ????????? ?????????.