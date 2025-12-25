?????? ??????? ?????? ? ???????? 2025
????? ?????????? ???????? ? ??????????? ????? ???????? ???????? ????????????. ? ??? ?????????? ????????? ?????? ??????????? ???????????? ????? ?????? ?????. ??, ? ???????? ????? ?????????? ??????????, ??????? ???????? ?? ????? ??????. ????? ?????????, ??? ???????? ?????? ?????????????? ????? ??????????????? ????????, ??????????? ?????????? ???????????? ????????????????. ?????????? ????????? ????????????? ?????? ???????? ? ???????????? ? ???????? ????-??????????? ????? ??????? ????????.
???? ??????????? ?????????? «???????? ????????»
- ??? ????? ?????????, ????????????????? ?? ????????? ? ?? ????? ????????, ?????? ??? ????????????? ? ??????? ?? ????? ?? ?????.
- ???????? ?? ?????? ???????? ? ????????? ? ?????????? ????????.
- ??????? ???????????? ?????????? ? ???????????? ???????? ????? ??? ???????? ? ?????????.
- ????????, ???????? ????? ???? ? ?????????????? ?????????, ?????? ????? ????, ??? ???????? ? ?????????? ? ?????????? ?????????.
- ????? ?? ??????? ???????, ? ??????? ????? ?????? ?????? ???????, ?????????? ? ???????? ? ??????? ?????????? ?? 2025 ???.
??????????????? ?????? ???????? ? ???? ?????? ???????? ???????? ??????, ??????? ???????? ????????? ??? ????????? ????????? ????? ??????. ??? ?? ??? ?????????, ??? ?????? ???????? ?????????????? ?????????. ? ??? ????????? ?????????? ??????, ??????? ?????????? ??????? (???), ?????????? ??????, ???????? ? ?. ??????, ?????????? ???? ???????????, ???????? ??? ???????? ?? ????? ??????. ?????????, ??? ?? ?????? ???????? ????????? ?? ????????? ????????-??????????. ??? ????? ???????? ? ?????? ?????, ????????? ????? ???????? ????? ? ????? ?? ?????? ? ?????? ?????.
???????????? ????? ?????????? ? ????
?? ??????????? 3000 ??????? ??????? (??? ?????????????? ????????).?????????? ???????? ????? ????????? ???????? ?? ????? ?????. ??? ????????? ? ????????? ??????? ??????????? ????????, ?????????????? ????????. ? ?????? ?????????? ???????? ?? ?????, ??????????? 3000 ??????? ???????, ?????????? ???????????? ????????, ?????????????? ????????????? ???????? ???????. ??????????? ??????????? ? ???????? ????????? ???????????? ???? ??. ?? ?????? ?????? ???????? ?? ?? ???????? 13 ??????-????????. ????????? ? ?????? ??????? ??????? ?? ??, ????? ????? ?????? ? ?????? ??????????, ? ??????? ???????? ????? ???????? ??? ??????? ?? ??.
??? ????????? ???????? ????? ????????? ?????????? ????????????
? ?? ?? ????? ?? ????????? ??????? ????????????? ????????? ?????????, ??????? ? ???????????????? ???????, ? ?????????? ?????????? ????????. ???? ?? ??????????? ? ???????, ??????????? ?????????? ? ???????. Admiral Markets ????????? ????????? ? ??????? ?????? ? ???????. ????????, ? 2023 Admiral Markets ????? ?????? ???????? ?????????. ?????? ?? 3 ????????????? ?????????????? ?????????? ?? ??????? ?????-????? ??. ??? ??????? ? ?????? ?? ??????????? ???????? ??? ??????????? ????? ?????????????? ?????????? ??? ???????????? ?? ?????????.
??? ????????? ?????? ?????? ?????? ???????? ? ????????
?? ???????????? ????? ?? ?????????? ??????????? ???????????. ??? ???????? https://forexby.com/ ???? ??????, ????????? ?? ????????? ????????, ????? ??????. ?????? ???????? ?? ????????? ???????????? ? ???????????? ? ????????????? ?????? ??????????, ??????? ??????????? ?????, ????????? ? ?????????? ???? ????? ????????. ????? ?????????? ???? ??????? ???????? ? ????????? ????? ??????????? ????????. ??? ?????? ????????? ??????? ????????? ? ??????? ????????, ?????????? ??????? ???????? (??????, ????????), ??????? ???????? ?????/?????? ??????? ? ??????????? ????????? ????????. ???? ???????? ????????? ? ?????? ???? ?? ????? ? ???? ?????? ???? ?????????????, ??????????? ? ??????????????? ????????.