????? ?????? – ??????????? ???? Pinco ?????? ?????? | ??????? ? ????
????? ?????? – ??????????? ???? Pinco ?????? ??????
????? ??????? – ?????????? ?????? ? ?????
??????? Pinco ??????
???????????? ??????? Pinco ??????
???? ?? ??????????? ???? Pinco ??????
??? 1: ???????? ????????
??? 2: ???? ?? ????
???? ?? ????? ??????????? ???? pinco , ??? ????? ?????? ??????, ?? ?? ?? ?????? ????. ? ???? ??????????? ?? ??????????, ??? ????? ??????????? ???? Pinco, ? ????? ??? ?????? ?? ???.
Pinco – ??? ?????????? ??????-??????, ??????? ?????????? ??????? ??????? ?????? ???, ??????? ?????, ????????? ???? ? ???????. ?????? Pinco ????? ??????????? ????, ??? ?????? ????? ?????? ?????? ? ???????? ???????? ????????.
??????????? ???? Pinco – ??? ?????? ?????? ?????? ??????, ?????? ??? ?? ???????????? ???????????? ? ?????????????????? ???????. ????? ????, ??????????? ???? Pinco ?????????? ??????? ??????? ?????? ??????? ? ?????, ??????? ??????? ?? ?????? ?????? ? ???????? ????????.
???? ?? ????? ??????? ????? Pinco, ?? ?? ?????? ????? ??? ?? ????????? ???????? ? ?????????. ??????? ????? Pinco – ??? ??????? ???????????? ?????, ??????? ????????? ??????? ?????? ?????? ? ???????? ????????.
???? ?? ??????????? ???? Pinco – ??? ??????? ???????. ?????? ??????need ??????? ???? ?????? ??????, ??????? ???? ? ?????? ??????. ??????????? ???? Pinco ???????????? ???????????? ? ?????????????????? ???????, ??????? ?????? ????? ?????? ? ????????????.
????? ?????? – ??????????? ???? Pinco ?????? ??????
???? ?? ????? ???????? ? ?????????? ?????? ?????? ? ?????? ??????, ?? Pinco – ??? ???????? ?????. ??????????? ???? Pinco ?????????? ??????? ?????? ???, ??????? ?????, ????????? ???? ? ???????, ? ????? ??????????????? ?????? ? ????????? ??????????.
????? ??????? – ?????????? ?????? ? ?????
??? ????? ????????????? ?????? ? ???????????? ????? Pinco, ?? ???? ?? ???????????? ? ????? ??????, ?? ??????? Pinco – ??? ???????? ?????? ?????? ? ?????? ??????. ??????? Pinco – ??? ?????????? ? ???????? ?????? ??????? ? ?????, ??????? ???????????? ??????????? ? ?????? ????? ?????? ??????????.
??? ?????? ??? ????? ?????????????????? ?? ??????????? ????? Pinco, ????? ???? ?? ??????? ?????? ? ????? ????, ??????? ??? ??????????. ??? ????? ???????? ??????? ?????? ??????? ? ???????? ??????????, ??????? ??????? ??? ?????? ?????? ? ???????? ????????.
????? ????, ?? ??????????? ????? Pinco ???? ??????? ?????????, ??????? ???????? ?????????????, ????? ?????? ??? ? ????? ???????? ??? ?????????. ??? ????? ???????? ??????? ?????? ?????????? ? ???????? ???, ????????? ? ???????, ????? ?????? ??? ?????? ?????? ? ???????? ????????.
? ?????, Pinco – ??? ???????? ????? ??? ???, ??? ???? ???????? ? ?????????? ?????? ?????? ? ?????? ??????. ??????????? ???? Pinco ?????????? ??????? ?????? ???, ??????????????? ?????? ? ????????? ??????????, ? ????? ?????????? ?????? ? ????? ????? ??????? Pinco.
??????? Pinco ??????
??????? Pinco ?????? – ??? ?????????? ? ???????? ?????? ?????? ? ?????? Pinco, ?? ?????? ????? ????????????? ? ??????????? ?????????. ??????? Pinco ?????? ???????????? ???????????? ? ?????????????????? ???????, ??????????? ?? ?????????? ????.
???????????? ??????? Pinco ??????
??????? Pinco ?????? ????? ????????? ???????????, ??????? ?????? ??? ??????????????? ??? ???????. ????? ???:
???????????? ? ??????????????????: ??????? Pinco ?????? ???????????? ???????????? ? ?????????????????? ???????, ??????????? ?? ?????????? ????.
??????????? ?????? ??????: ??????? Pinco ?????? ????????? ??????? ?????? ? ?????? Pinco ??????, ?? ??????? ???? ???.
??????????? ???????? ??????: ??????? Pinco ?????? ?????????? ??????? ??????, ??????? ??????? ?? ?????? ???? ? ?????????????.
??????? Pinco ?????? – ??? ???????? ????? ??? ???????, ??????? ???? ?????????? ? ???????? ?????? ?????? ? ?????? Pinco ??????.
???? ?? ????? ??????????? ???? Pinco ??????, ?? ??????? Pinco ?????? – ??? ??, ??? ??? ?????. ???? ?? ??????? Pinco ?????? ???????? ?? ?????? [??????? ??????].
???? ?? ??????????? ???? Pinco ??????
??? ??????, ??? ????? ??????? ??????? ? ?????? ????? ???????????? ????? Pinco ??????. ?? ?????? ???????????? ??????? Pinco ??????, ???? ??????????? ???? ???????????? ? ????? ??????.
??? 1: ???????? ????????
- ???????? ??????? ?? ????? ??????????.
- ? ???????? ?????? ??????? ????? ???????????? ????? Pinco ??????.
????? ???????? ????????, ??????? ????? ???????????? ????? Pinco ??????. ???? ?? ??????????? ??????? Pinco ??????, ?? ??????? ????? ???????.
??? 2: ???? ?? ????
????? ????? ?? ????, ?? ??????? ?????? ?????? ? ????, ???????? ?????? ? ???????????? ?????? ??????? ?????.
????? ???????, ??? ???? ?? ??????????? ???? Pinco ?????? ???????? ?????? ??? ???, ????????? 18-??????? ????????.
???? ? ??? ???????? ??????? ??? ???????? ? ?????? ?? ????, ?? ??? ???????? ???????? ????????? Pinco ??????.