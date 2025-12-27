?????? ?????? | Vavada ??????? ???? ?? ??????????? ????
??????????
-
?????? ?????? – ???????? ??????? ??? ???????
-
???????????? ?????? ??????
-
??????????? ???? Vavada – ?????? ? ????? ? ???????
-
???????????? ? ??????? ?????? Vavada – ?????? ?????? ???????? ??? ??????
???? ?? ????? ???????? ? ?????????? ??????, ??? ????? ?????? ? ??????? ????, ?? ??? ????? ???????? ???????? ?? Vavada. ??? ?????????? ??????-??????, ??????? ?????????? ??????? ?????? ???, ??????? ?????, ????????? ???? ? ???????.
??????, ????? ?????? ??????, ??? ????? ????? ??????????? ???? Vavada ? ??????????????????. ?? ?? ??? ?????, ??? ????? ???? ????, ? ??? ????? ???? ?????????. ? ???? ??????, ??????? Vavada ????? ?????? ??? ????? ??????????? ???? ? ?????? ??????.
?????? ??????? – ??? ??????? ???????????? ????? Vavada, ??????? ????????? ??????? ??????????? ? ????? ? ???????? ??????, ?? ?????? ?? ???????. ??? ???????? ??????? ??? ???????, ??????? ?? ????? ??????????? ? ???????????? ????? ??-?? ?????????????? ??? ?????? ???????????.
?????? ??????? ??????? – ??? ???????, ??????? ????????? ??????????? ? ???????? ?????????. ??? ????????, ??? ?????? ????? ?????? ? ??????? ????, ?? ?????????? ? ???, ??? ??????? ????? ?? ????????.
???? ?? ????? ??????????? ???? Vavada ??? ???????, ????? ?????? ??????, ?? ??? ????? ???????? ???????? ?? ?????? ????. ??? ??????????? ???? ? ??????, ??????? ????????? ??????? ?????????????????? ? ?????? ??????.
?????? ???? – ??? ??????????? ???? ? ??????, ??????? ???????????? ???????????? ? ?????????????????? ???????. ??? ????????, ??? ?????? ????? ?????? ? ??????? ????, ?? ?????????? ? ???, ??? ?? ?????? ????? ???? compromized.
?????, ??? ????? ???? ??????? ?????, ??? Vavada ?????????? ????????? ?????? ? ????????? ??????????, ??????? ????? ?????? ??? ?????? ?????? ? ???????? ??????.
? ????? ??????, Vavada – ??? ???????? ????? ??? ???????, ??????? ???? ???????? ? ?????????? ??????-??????.
?????? ?????? – ???????? ??????? ??? ???????
?????? ?????? – ??? ?????, ??? ?? ?????? ??????????? ????? ? ???????? ???????? ????????. ?????? ???? – ??? ???? ? ????? ???????????? ? ????????????. ?????? ??????? ??????? – ??? ?????? ???????? ?????? ? ????, ?? ????????? ?? ???????????? ?????.
?????? ??????? – ??? ??????? ???????????? ?????, ??????? ????????? ??????? ???????? ?????? ? ????, ?? ????????? ?? ???????????? ?????. ?????? ??????????? ???? – ??? ?????, ??? ?? ?????? ????? ??? ??????????? ?????????? ? ?????? ? ??? ???????.
?????? ?????? – ??? ???????? ??????? ??? ???????, ??????? ???????????? ???????????? ? ?????????????????? ???????. ?????? ?????? – ??? ?????, ??? ?? ?????? ??????????? ????? ? ???????? ???????? ????????.
???????????? ?????? ??????
?????? ?????? – ??? ?????, ??? ?? ?????? ??????????? ????? ? ???????? ???????? ????????. ?????? ???? – ??? ???? ? ????? ???????????? ? ????????????. ?????? ??????? ??????? – ??? ?????? ???????? ?????? ? ????, ?? ????????? ?? ???????????? ?????.
?????? ??????? – ??? ??????? ???????????? ?????, ??????? ????????? ??????? ???????? ?????? ? ????, ?? ????????? ?? ???????????? ?????. ?????? ??????????? ???? – ??? ?????, ??? ?? ?????? ????? ??? ??????????? ?????????? ? ?????? ? ??? ???????.
?????? ?????? – ??? ???????? ??????? ??? ???????, ??????? ???????????? ???????????? ? ?????????????????? ???????. ?????? ?????? – ??? ?????, ??? ?? ?????? ??????????? ????? ? ???????? ???????? ????????.
??????????? ???? Vavada – ?????? ? ????? ? ???????
??? ????? ?????? ? ????? ? ??????? Vavada? ????? ?? ? ?????????? ?????! ??????????? ???? Vavada – ??? ??? ???? ? ????????? ? ????????????. ??? ?? ????? ?????? ??????? Vavada, ?????? ??? ??????????? ???? ???????? ??? ??? ? ????? ?????.
??????????? ???? Vavada – ??? ?????????? ? ???????? ????? ??? ???????. ??? ?? ????? ???????????? ? ???????????? ????? ??????, ?????? ??? ??????????? ???? ?????????? ??????????? ?????????? ??? ?????? ????? ??????????.
??? ???????? ????????? ????? ??? ??????, ??????? ????????? ?????, ??????????? ?????? ? ??????. ??? ???????? ????????? ??????, ????? ?? ????? ?????? ? ???????? ???????? ? ????? ??????.
??? ???????? ?????? ? ?????, ??????? ??????? ??? ?????? ?????? ? ??????????. ??? ???????? ????????? ???? ???????, ??????? ?????? ??? ????? ???????, ?????? ??? ???????? ??????? ? ??????.
??? ???????? ????????? ???? ???????, ??????? ?????? ??? ????? ???????, ?????? ??? ???????? ??????? ? ??????. ??? ???????? ????????? ??????, ????? ?? ????? ???????? ???????? ? ????? ??????.
???????????? ? ??????? ?????? Vavada – ?????? ?????? ???????? ??? ??????
???? ?? ??????? ??????????? Vavada – ??? ??? ???????? ????? ???. ?????? ??????? – ??? ?????????????? ?????? ? ?????, ??????? ????????? ??????? ?????? ? ????? ????? ? ?? ?????? ?????. ?????? ??????????? ???? – ??? ?????, ??? ?????? ????? ????? ???, ??? ?? ????? ??? ????.
- ??????? ????? ???
- ??????????? ??? ? ????? ????? ? ?? ?????? ?????
- ??????????? ????, ??? ?????? ????? ????? ???, ??? ?? ????? ??? ????
????? ????, Vavada ?????????? ??????? ????????? ???????, ??????? ?????? ???? ????? ?????????? ? ????????. ?????? ??????? ??????? – ??? ?????????????? ?????? ? ????????, ??????? ????????? ??????? ???????? ?????????????? ????????????.
?????? – ??? ??????, ??????? ?????????? ??????? ???, ??? ?? ????? ??? ????. ?????? ???? – ??? ??????????? ???? ??????, ??????? ???????? ??? ??????? ?? ?????? ?????. ?????? ??????? – ??? ?????????????? ?????? ? ?????, ??????? ????????? ??????? ?????? ? ????? ????? ? ?? ?????? ?????.
???? ?? ????? ??????, ??????? ?????????? ??? ???, ??? ??? ????? ??? ????, ?? Vavada – ??? ??? ?????. ?????? ??????????? ???? – ??? ?????, ??? ?????? ????? ????? ???, ??? ?? ????? ??? ????.